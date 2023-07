Die landesweite Koordinierungsstelle zur Alphabetisierung und Grundbildung in Sachsen wird bis Ende 2025 mit insgesamt 865.000 Euro aus Landes- und EU-Mitteln gefördert. Der Sächsische Volkshochschulverband als neuer Träger führe die bisherige Arbeit fort, teilte das Kultusministerium am Sonntag in Dresden mit. Die Kontaktstelle soll mehr Transparenz schaffen, für das Thema sensibilisieren, Akteure unterstützen und Betroffene vernetzen.