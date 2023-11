Seit Jahren monieren Bildungsexperten, dass sich in Thüringen Erzieher um zu viele Kinder gleichzeitig kümmern müssen. Die Politik hat das Qualitätsproblem auf dem Zettel, doch dafür müsste viel Geld im Haushalt 2024 eingeplant werden.

In Thüringen müssen sich Erzieherinnen und Erzieher einer aktuellen Studie zufolge um zu viele Kinder kümmern. So würden 95 Prozent der Unter-Dreijährigen und 88 Prozent der Kinder ab drei Jahren in Gruppen mit nicht kindgerechten Personalschlüsseln betreut. Das ergaben Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung für das aktuelle "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme". Demnach kümmere sich eine Vollzeit-Erzieherin in Thüringen im Schnitt um 5,1 Kinder in der Ganztagsbetreuung. In westdeutschen Bundesländern liege der Wert dagegen bei 1 zu 3,4, die Stiftung empfiehlt sogar nur ein Verhältnis von 1 zu 3.

Auch in den Kindergartengruppen ist der Personalschlüssel den Bildungsexperten zufolge zu schlecht: Mit 1 zu 10,3 liegt er unter dem Wert 1 zu 7,7 in westdeutschen Ländern und deutlich unter dem Wert von 1 zu 7,5.

"Wenn eine Fachkraft für mehr Kinder verantwortlich ist als wissenschaftlich empfohlen, leidet darunter die Qualität der pädagogischen Praxis", sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, laut einer Mitteilung. Sie forderte, die Landesregierung müsse die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um den Kitas zu ermöglichen, mehr Personal zu beschäftigen.

Im Thüringer Landtag werden derzeit mehrere Gesetzentwürfe zur Änderung des Kindergartengesetzes beraten. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen wollen die Gebühren für ein drittes Kita-Jahr abschaffen und die Betreuungsqualität für Kinder ab vier Jahren verbessern. Die Reform würde aber viel Geld kosten, das Geld ist bisher nicht im Haushaltsentwurf eingeplant. Die CDU steht beiden Anliegen offen gegenüber, würde die Priorität aber auf die Verbesserung der Betreuungsqualität setzen.