Mit prominenter Unterstützung fördern der Freistaat und der Verband deutscher Musikschulen über ein Projekt "Stimme an!" das Singen in Gemeinschaft. Ziel sei es, ab nächster Woche landesweit Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, wie das Kulturministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. "Die Erfahrungen helfen Kindern und Jugendlichen eigene Interessen zu entwickeln und somit ihre Persönlichkeit zu stärken."