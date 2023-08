Für rund 536.000 Mädchen und Jungen in Sachsen beginnt am Montag das neue Schuljahr. Unter ihnen befinden sich 42.000 Erstklässler, die am Samstag bei Schuleingangsfeiern ihre Zuckertüten erhielten. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte angesichts des Lehrermangels im Freistaat Schüler und Eltern in der vergangenen Woche bereits auf ein "angespanntes Schuljahr" eingestimmt und von einer "großen Herausforderung" gesprochen. Für die neuen ABC-Schützen dürfte der Mangel aber nicht flächendeckend spürbar sein. Denn in den Grundschulen sei man mit Personal noch vergleichsweise gut aufgestellt, hieß es.

Sachsen hatte fürs neue Schuljahr 1120 neue Lehrkräfte eingestellt. Laut Piwarz gab es nicht genügend Bewerber für die etwa 1300 Neueinstellungen, die man sich vorgenommen hatte. Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft werden sogar mehr als 3000 neue Pädagogen gebraucht, um den Unterricht angemessen abzusichern. In einem Punkt hat die Schülerschaft aber bereits Klarheit: Künftig gibt es an den Schulen mehr digitale Angebote, die zugleich die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen fördern sollen. Bei den sogenannten Selbstlernmodulen wird Unterricht von einer Lehrkraft per Video erteilt, die Schüler müssen interaktiv Aufgaben lösen.