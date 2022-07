496.600 Kinder und Jugendliche in Sachsen bekommen an diesem Freitag ihre Zeugnisse und gehen nach einem weiteren Schuljahr in der Corona-Pandemie in die Sommerferien. Für 36.800 Abiturienten von Gymnasien oder Absolventen von Ober- und Fachoberschulen endet damit zugleich die Schulzeit, wie das Kultusministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. Wie in der Vergangenheit ist eine Zeugnis-Hotline eingerichtet, für unglückliche Schüler, aber auch für Eltern. Dort machen Profis Kindern Mut und geben Tipps, «wie sie im neuen Schuljahr das Ruder rumreißen».