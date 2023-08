Sachsen hat nach dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor weiter das beste Bildungssystem in Deutschland. Die Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) untersucht anhand von 98 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer. Die Bewertung erfolgt nach Angaben der Autoren ausdrücklich aus bildungsökonomischer Sicht. Bewertet wird, inwiefern die Länder Bildungsarmut reduzieren, zur Fachkräftesicherung beitragen und Wachstum fördern.

Nach Einschätzung der Autoren hat sich Bildungsniveau in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechtert. Vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen. Im aktuellen Ländervergleich liegt Sachsen erneut vor Bayern und Thüringen. Allerdings sei auch in Sachsen und Thüringen das Niveau in den letzten zehn Jahren gesunken und in Bayern nur minimal gestiegen, hieß es. Als Schlusslichter wurden Brandenburg, Berlin und Bremen ausgemacht. Sachsen liegt in dem Ranking das 18. Mal in Folge vorn.

Laut Studie hat Sachsen Bestwerte in Bereichen wie Infrastruktur für Förderung, Schulqualität und Forschungsorientierung. Auch Internationalisierung wird dem Freistaat als Stärke attestiert. In Kitas und Schulen nutzten Kinder und Jugendliche oft Ganztagsangebote. In Mathematik hätten Kinder in der 4. Klasse die höchsten Kompetenzen. Nur wenige Jugendliche erfüllten nicht die Mindeststandards beim Lesen. Auch bei der Einwerbung von Drittmitteln pro Professorin oder Professor rangiere der Freistaat ganz vorn.

Verbesserungspotenzial sehen die Autoren weiter bei den Betreuungsbedingungen und der Digitalisierung. Die Betreuungsrelationen an Kitas und Grundschulen seien schlechter als im Bundesdurchschnitt. Vergleichsweise wenige Personen würden an Hochschulen oder Berufsschulen in Informatik ausgebildet.

Der Bildungsmonitor wird seit 2004 jährlich erhoben. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bezeichnet sich als überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall-und Elektro-Industrie finanziert.

