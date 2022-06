Der irische Billigflieger Ryanair kehrt nach gut drei Jahren Pause wieder an den Flughafen Leipzig/Halle zurück. Mit dem Winterflugplan steuere die Gesellschaft London und Dublin an, teilten die Mitteldeutsche Flughafen AG und Ryanair am Dienstag mit. Die britische Hauptstadt solle montags, freitags und sonntags angeflogen werden, nach Dublin soll es mittwochs und sonntags gehen.