Ein Obstkistendepot im Struppener Ortsteil Ebenheit in der Sächsischen Schweiz ist in Flammen aufgegangen. Wie das Feuer am Montagabend entstand, ist nach Angaben der Dresdner Polizeidirektion vom Dienstag noch ungeklärt. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Flammen machten 1600 Kisten unbrauchbar, die für Ernte und Einlagerung von Äpfeln gedacht waren. Der Schaden wird laut Polizei auf 150.000 Euro geschätzt.