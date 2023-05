Beim Brand eines Carports sind in Neukirchen (Pleiße) (Kreis Zwickau) ein dort abgestellter Kleinbus sowie die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes stark beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war aus bisher nicht geklärter Ursache am Montag ausgebrochen. Der Feuerwehr sei es gelungen, eine weitere Beschädigung des Wohnhauses zu verhindern, hieß es.