Ein Dachstuhlbrand in der Innenstadt von Recklinghausen hat an Heiligabend einen größeren Einsatz ausgelöst. Drei Stunden nach Ausbruch des Feuers dauerten die Aufräumarbeiten am Samstagmittag noch an. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Was den Brand ausgelöst hatte, müsse noch ermittelt werden. Ob sich zum Zeitpunkt des Feuers jemand am Brandort aufgehalten hatte, war zunächst ebenfalls unklar.