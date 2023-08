Tschechische Feuerwehren haben die weitere Ausbreitung eines Großbrands in einem Industriegelände nahe der Grenze zu Sachsen gestoppt. Wie ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur CTK am Samstag sagte, sei man am Vormittag von der defensiven Eindämmung des am Freitag ausgebrochenen Feuers auf die offensive Brandbekämpfung übergegangen. Im Einsatz seien 16 Löscheinheiten auch aus der Umgebung sowie zwei Hubschrauber. Mindestens drei Feuerwehrleute seien verletzt worden.