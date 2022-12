In Pirna hat am Donnerstag ein altes Industriegebäude gebrannt. Es handle sich um ein seit der Wende nicht mehr genutztes Objekt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Brand sei am Mittag ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei seien vor Ort gewesen. Durch das gegen 17 Uhr gelöschte Feuer sei niemand verletzt worden. Die Kriminalpolizei werde am Freitag die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, hieß es.