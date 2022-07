Ein Mähdrescher hat einen Flächenbrand in Großdubrau bei Bautzen ausgelöst. Die Maschine war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache auf einem Feld in Brand geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer breitete sich insgesamt auf fünf Hektar Ackerfläche aus. Rund 50 Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Der Mähdrescher wurde komplett zerstört, es entstand Schaden in Höhe von etwa 250 000 Euro.