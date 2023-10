Eine brennende Strohmiete hat der freiwilligen Feuerwehr in Borna bei Leipzig einen stundenlangen Einsatz beschert. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war das etwa 30 Meter lange und 4 Meter hohe Strohlager am Freitagabend in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar.