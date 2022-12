Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einer Wohnung im Dresdner Stadtbezirk Pieschen am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Als Einsatzkräfte eintrafen, sei dichter Rauch aus den Fenstern gedrungen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. In der Wohnung befand sich den Angaben zufolge niemand. Nachdem das Feuer gelöscht war, habe die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es.