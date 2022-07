Das Feuer im Naturschutzgebiet Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain ist nach Angaben der staatlichen Forstverwaltung der größte Waldbrand seit 30 Jahren in Sachsen. Im Mai 1992 standen rund 1000 Hektar Wald bei Weißwasser (Landkreis Görlitz) in Flammen, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag zum Besuch von Landesforstpräsident Utz Hempfling am Brandort mitteilte.