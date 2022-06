Im tschechischen Decin hat die Feuerwehr gegen einen Waldbrand im Unterholz gekämpft. Erschwert wurden die Löscharbeiten im Ortsteil Dolni Zleb unweit der Grenze zu Sachsen durch das schwer zugängliche Gelände am Rande eines Felsens, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Decin (Tetschen) am Freitag mitteilte. Zum Einsatz kamen eine Höhenrettungsgruppe und ein Hubschrauber. Der Brand konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Zum Abschluss soll das trockene Unterholz noch mit Wasser getränkt werden. Der Brand war am späten Donnerstagabend ausgebrochen, aber in der Dunkelheit mussten die Löscharbeiten unterbrochen werden.