Der Dachstuhl eines leer stehenden Mehrfamilienhauses ist in Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht bei dem Brand im Ortsteil Grünstädtel zum derzeitigen Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Zeugen sollen beobachtet haben, wie unmittelbar vor dem Brand am Donnerstagabend zwei Personen das leer stehende Haus verließen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.