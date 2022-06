Bei Bauarbeiten an einer Elektroanlage im Keller eines Wohngebäudes in Dresden ist ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Ein sogenannter Lichtbogen führte zu einem Brand, der Arbeiter verletzte sich, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Ein Kollege hatte am Donnerstagvormittag den Brand zunächst mit einem Handfeuerlöscher bekämpft und den Verletzten aus der Gefahrenzone gebracht. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.