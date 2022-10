Unbekannte haben am Freitagmorgen in der geplanten Flüchtlingsunterkunft "Spreehotel" in Bautzen in der Oberlausitz einen Brandanschlag verübt. Vier Menschen, die im Haus übernachteten, blieben unverletzt, wie das Landeskriminalamt in Dresden mitteilte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.