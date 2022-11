Zur Feier seines 60. Geburtstags wird die berühmte Kinderfigur Pittiplatsch das Motiv der Kindertasse auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. 25.000 Stück der neuen Kindertasse wurden produziert, davon werden 15.000 in Leipzig eingesetzt - der Rest ist in den Online-Shops der Lizenzpartner erhältlich, wie das Marktamt der Stadt am Montag mitteilte.