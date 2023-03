Nach wochenlanger Suche ist in Bautzen das schönste sorbische Osterei gefunden worden. Rund 1500 Menschen waren nach Angaben der Veranstalter zum 30. Sorbischen Ostereiermarkt gekommen, um traditionelle Verziertechniken zu bestaunen. Bei nicht ganz so gutem Wetter nahmen 31 Ausstellerinnen und Aussteller an dem Markt im Haus der Sorben in Bautzen teil.