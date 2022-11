Ein besonders kahler Weihnachtsbaum vor der berühmten Frauenkirche in Dresden sorgt derzeit für Aufregung. In den Sozialen Medien wird der Baum mit Spott überzogen und als "Schandfichte" bezeichnet oder vermutet, dass es sich um einen recycelten Baum aus dem Vorjahr handelt. Dabei steckt ein ernster Hintergrund dahinter. Die Fichte sei ein Abbild dessen, wie es gerade in den sächsischen Wäldern nach zwei Jahren Trockenheit und Waldbränden aussieht, sagte Cathleen Janotte vom Veranstalter "Advent auf dem Neumarkt" am Dienstag.