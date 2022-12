Tausende Menschen haben am Sonntag die letzte große Bergparade des Jahres in Annaberg-Buchholz verfolgt. Die Straßen waren dicht von Zuschauern gesäumt, als die Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine am Nachmittag in ihren Trachten durch die Erzgebirgsstadt zogen. Die Bergparade in Annaberg-Buchholz bildet traditionell den Abschluss der Bergaufzüge in der Weihnachtszeit.