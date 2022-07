Der sächsische Verlagspreis wird 2022 einmalig für mehr Verlage geöffnet. Nicht nur einer, sondern bis zu 20 unabhängige Verlage könnten den Preis in diesem Jahr erhalten, teilte die Staatskanzlei in Dresden am Freitag mit. Er ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Bewerbungen seien ab sofort bis zum 15. September möglich. Mit der Neuausrichtung will die Staatsregierung die Verlagsbranche unterstützen. Der Preis schlüpfe dafür unter das Dach der Marketing-Initiative "So geht sächsisch".