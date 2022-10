Das sächsische Kabinett tagt am kommenden Dienstag wieder auswärtig und trifft sich mit Bundesministern in der Vertretung des Freistaates beim Bund. Zu der Sitzung sind nach Angaben der Staatskanzlei vom Donnerstag die Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck (Grüne), für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz (SPD) sowie Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und die Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), sowie Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), eingeladen. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Bewältigung der Energiekrise, der Strukturwandel in den Braunkohleregionen, Verkehrsinfrastrukturvorhaben und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern.