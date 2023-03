RB-Sportvorstand Max Eberl spricht anlässlich seiner Vorstellung in einer Pressekonferenz in der Red-Bull-Akademie. Foto

Sportvorstand Max Eberl kämpft weiter um den Verbleib des spanischen Nationalspielers Dani Olmo bei RB Leipzig. "Es ist noch nichts unterschrieben, noch nichts in trockenen Tüchern. Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen. Klar, es geht wie immer ums ominöse Geld, um Möglichkeiten. Ich muss aber fairerweise sagen, bei ihm geht sehr viel über die Perspektive", sagte der 49-Jährige am Donnerstag im LVZ-Talk in Leipzig.

Eberl will den "stolzen Spanier" auch mit Titelmöglichkeiten überzeugen: "Ich habe ihm gesagt, ich habe hier unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Ich bin nach Leipzig gekommen, um was erreichen. Und das möchte ich mit ihm. Und ich hoffe, dass er irgendwann den Kick hat und sagt, komm, das machen wir", betonte Eberl.

Bei Olmo läuft der Vertrag beim deutschen Pokalsieger am 30. Juni 2024 aus. Der 24-Jährige wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Dort wurde der offensive Mittelfeldspieler sieben Jahre in der Jugend ausgebildet.

