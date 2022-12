Der neue RB-Sportvorstand Max Eberl erwartet einen harten Kampf um den längerfristigen Verbleib von Topstürmer Christopher Nkunku. "Dass da extrem großes Interesse besteht, das ist so. Dementsprechend droht da was", sagte Eberl am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten. Der derzeit verletzte französische Nationalspieler Nkunku (25) hat zwar einen Vertrag bis Mitte 2026, dennoch wurde zuletzt über einen möglichen Wechsel zum FC Chelsea im nächsten Sommer spekuliert.