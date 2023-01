Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig wird rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München wieder fit. Der Stürmer nahm am Freitag erstmals seit seinem Anfang November erlittenen Syndesmosebandriss wieder am Mannschaftstraining des DFB-Pokalsiegers teil. Wie der Club mitteilte, absolvierte Werner allerdings noch nicht die ganze Einheit im Trainingslager in Abu Dhabi. Leipzig empfängt Meister Bayern am 20. Januar zum Auftakt der Bundesliga-Restrunde.

Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig wird rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München wieder fit. Der Stürmer nahm am Freitag erstmals seit seinem Anfang November erlittenen Syndesmosebandriss wieder am Mannschaftstraining des DFB-Pokalsiegers teil. Wie der Club mitteilte, absolvierte Werner allerdings noch nicht die ganze Einheit im Trainingslager in Abu Dhabi. Leipzig empfängt Meister Bayern am 20. Januar zum Auftakt der Bundesliga-Restrunde.

Unklar ist noch, welches Level Werner bis dahin erreichen kann. Am Dienstag hatte der 26-Jährige noch individuell mit Ball trainiert. Passübungen, Sprints und Sprünge zählten zum Programm. Nun wird der Angreifer Schritt für Schritt weiter ins Teamtraining integriert.

Im Angriff hat Leipzig einige Sorgen. So wird Top-Torschütze Christopher Nkunku gegen München auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. Der französische Nationalspieler laboriert an einer Außenbandverletzung im Knie und arbeitet in Paris an seiner Rückkehr.

RB bei Twitter RB bei facebook RB Homepage Trainingslager-Tweet RB Leipzig