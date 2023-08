RB Leipzigs Trainer Marco Rose ist genervt von den anhaltenden Spekulationen um seine Profis, er rechnet aber auch nach dem aktuellen Transferfenster mit weiteren Gerüchten. "Da ist keine Ruhe, da können wir uns drauf verlassen. Am 2. September geht es scharf weiter", sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Wechselperiode in diesem Sommer endet am 1. September.