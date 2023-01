RB Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl hat die Spekulationen über einen Wechsel von Rouven Schröder ins Management der Sachsen nicht dementiert - im Gegenteil. "Rouven ist ein sehr, sehr guter Freund von mir", sagte Eberl am Freitagabend vor der Partie gegen den FC Bayern München bei DAZN. "Er hat einen großartigen Job gemacht bei seinen Vereinen." Schröder (47) sei "mit Leib und Seele" dabei. "Was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen", sagte Eberl.