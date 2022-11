Josko Gvardiol von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich im Spiel gegen den SC Freiburg einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das bestätigte der Club am Donnerstag. Eine Operation sei nicht notwendig, ebenso sei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar für den kroatischen Nationalspieler nicht in Gefahr.