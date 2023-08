RB Leipzig hat sich zum Abschluss der Transferphase auf der linken Abwehrseite verstärkt. Der Pokalsieger verpflichtete am Mittwoch Christopher Lenz von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt. Als Ablösesumme sind etwa eine Million Euro im Gespräch. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag über ein Jahr inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Lenz soll in erster Linie eine Absicherung sein, falls Fußball-Nationalspieler David Raum ausfällt. Für die Eintracht absolvierte Lenz in der vergangenen Saison 34 Pflichtspiele.

"Mit der Verpflichtung von Christopher Lenz konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden. Chris hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, bringt viel Erfahrung und eine tolle Mentalität mit", sagte Sportchef Max Eberl. Gleich am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bekommt es Lenz mit seinem Ex-Club 1. FC Union Berlin zu tun. Am Mittwoch bestritt der Abwehrspieler sein erstes Mannschaftstraining in Leipzig.

Ursprünglich hatte Leipzig die Verpflichtung von Arthur Theate von Stade Rennes favorisiert. Aufgrund des Financial Fairplay war ein Kauf des Belgiers jedoch nicht möglich. Deshalb hatte Eberl dem französischen Erstligisten Berichten zufolge eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 30 Millionen Euro geboten. So hätte der Transfer buchhalterisch in die kommende Saison gelegt werden können.

"Ich bin sehr froh, jetzt bei RB Leipzig und damit bei einem der besten Klubs der Bundesliga zu sein. Das Wichtigste ist nun, dass ich mich hier schnell einfinde - und ich will am liebsten direkt loslegen auf dem Platz", sagte Lenz. Er erhält bei RB die Rückennummer drei, die einst der Spanier Angeliño (Galatasaray Istanbul) trug. Lenz feierte am 18. August 2019 sein Bundesliga-Debüt gegen Leipzig. Im Trikot von Union Berlin verlor der Linksfuß 0:4. Mit Eintracht Frankfurt sammelte er Europapokal-Erfahrung.

