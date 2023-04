Die höchste Heim-Pleite in der Fußball-Bundesliga war mit dem 0:3 gegen Mainz für RB Leipzig ein Rückschlag im Kampf um die Königsklassen-Plätze. Nun will Marco Rose den Schalter im Pokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF/Sky) gegen Borussia Dortmund umlegen, um die einzige Titelmöglichkeit noch zu bewahren. Doch nach der Monster-Serie von 18 ungeschlagenen Spielen steht der Cheftrainer nach der höchsten EC-Pleite bei Manchester City (0:7) und drei Pflichtspiel-Niederlagen vor einem weiteren Problem. Es komme nun "auch der Kopf dazu, das kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren", sagte Rose. Diese Lehren müssen für das BVB-Spiel gezogen werden: