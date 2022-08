Marcel Halstenberg von RB Leipzig in Aktion. Foto

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat nach dem Fehlstart von RB Leipzig kein Verständnis für Diskussionen um den Job von Trainer Domenico Tedesco. "Das ist natürlich absurd. Letzte Saison haben wir den Pokal geholt und wurden alle hochgejubelt", sagte der 30-Jährige am Sonntag. "Das ist nun einmal so im Fußball, das geht ganz schnell. Aber das lasse ich links liegen."

Durch das 1:2 bei Union Berlin hatte Leipzig am Samstag den schlechtesten Start seiner Bundesliga-Historie perfekt gemacht. Nach drei Spieltagen stand RB noch nie ohne Sieg da. "Das haben wir uns alle anders vorgestellt", sagte Halstenberg. "Das zerrt schon an den Nerven. Einfacher wird es nun nicht." Man kriege zu einfache Gegentore und habe derzeit auch nicht das Matchglück. Am Samstag trifft Leipzig auf den ebenfalls noch sieglosen VfL Wolfsburg.

