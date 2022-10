Titelverteidiger RB Leipzig empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals die TSG Hoffenheim am 1. Februar um 18.00 Uhr. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Partie wird beim Bezahlsender Sky zu sehen sein.

Für Leipzigs David Raum wird es ein Treffen mit seinem ehemaligen Club. Auf der anderen Seite trifft der an die Hoffenheimer ausgeliehene Angeliño gegen RB auf seine Ex-Kollegen. Der Spanier hat bei RB noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025. Doch beide Teams treffen bereits am 5. November in der Bundesliga aufeinander, dann allerdings bei der TSG.

Die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal finden diesmal zweigeteilt am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar statt. Das Finale ist für den 3. Juni 2023 in Berlin terminiert.

