DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga deutlich gewonnen. Gegen den Oberligisten FC Grimma siegte das Team von Trainer Marco Rose am Dienstagabend standesgemäß mit 7:0 (5:0). Die Neuzugänge Fabio Carvalho (16.) und Benjamin Sesko (20., 26., 36.) markierten bei einem Eigentor von Lucas Bartsch (38.) die Treffer zum Pausenstand. Nach dem Wechsel trafen der eingewechselte Cenny Neumann (60.) und U17-Europameister Winners Osawe (88.)

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga deutlich gewonnen. Gegen den Oberligisten FC Grimma siegte das Team von Trainer Marco Rose am Dienstagabend standesgemäß mit 7:0 (5:0). Die Neuzugänge Fabio Carvalho (16.) und Benjamin Sesko (20., 26., 36.) markierten bei einem Eigentor von Lucas Bartsch (38.) die Treffer zum Pausenstand. Nach dem Wechsel trafen der eingewechselte Cenny Neumann (60.) und U17-Europameister Winners Osawe (88.)

Bei RB kamen nur die Spieler zum Einsatz, die seit voriger Woche im Training stehen. Vom Profikader waren das lediglich Torhüter Janis Blaswich, Kevin Kampl, Carvalho und Sesko, dazu der von der Leihe zurückgekehrte Hugo Novoa und der zur Pause eingewechselte Torhüter-Neuzug Leopold Zingerle. Alles andere waren Nachwuchsspieler, die ihre Sache aber gut machten. Ab der 65. Minute standen bis auf Zingerle nur Nachwuchsspieler auf dem Platz.

Erst am Dienstag hatten die Nationalspieler von RB in der Akademie die obligatorischen Leistungstests nach dem Urlaub absolviert. Sie hatten wegen der Einsätze für ihre Länderteams nach Saisonende eine Woche länger Urlaub erhalten und steigen am Mittwoch ins Training ein. Dazu wird auch der am Dienstag verpflichtete El Chadaille Bitshiabu gehören. Am Donnerstag reist RB dann ins Trainingslager nach Südtirol in Bruneck. In dieser Zeit sind am 25. Juni in Lienz ein Test gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio sowie am 28. Juni ein Turnier mit Werder Bremen und Ipswich Town in Innsbruck angesetzt.

Mitteilung von RB Leipzig