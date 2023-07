RB Leipzig wird sein erstes Heimspiel in der neuen Bundesliga-Saison am Freitagabend austragen. Das teilte der deutsche Pokalsieger am Mittwoch mit. Demnach wird die Partie in der Red Bull-Arena gegen den VfB Stuttgart am 25. August (20.30 Uhr) angepfiffen. Das Auftaktspiel bestreitet das Team von Marco Rose am 19. August um 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen.