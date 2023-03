Cheftrainer Marco Rose von RB Leipzig fordert im Spitzenspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund "eine Topleistung" von seinem Team. "Wir müssen die Aufgaben gegen den Ball mit der Wucht und Power, die sie entwickeln, erledigen. Wir wollen aber auch selber nach vorne spielen, wollen ihnen Probleme und Aufgaben stellen, die dann auch schwer zu lösen sind", betonte der 46-Jährige. Bis auf den gelbgesperrten Konrad Laimer sowie die Langzeitverletzten Dani Olmo und Peter Gulacsi sind alle an Bord. Das Hinspiel hatten die Leipziger mit 3:0 gewonnen. Es war zugleich das RB-Debüt von Coach Rose gegen das Team seines Nachfolgers Edin Terzic. Die Dortmunder haben in diesem Jahr alle ihre bisherigen sieben Bundesligaspiele gewonnen. Die Sachsen hingegen gewannen die letzten drei Spiele gegen den BVB.