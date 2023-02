Marco Rose rechnet im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit einer Reaktion von Rekordmeister FC Bayern München. "Wenn die Bayern ein Stück weit angeschossen sind, dann finden sie sich immer nochmal richtig. Ich glaube auch, dass die Bayern wissen, was sie zu tun haben", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig am Freitag. Zugleich freute er sich über den spannenden Titelkampf. "Das ist ja das, was man in Deutschland lange vermisst hat, dass so eine enge Meisterschaft auch mal ins letzte Drittel der Saison geht. Ich hoffe, dass es so bleibt."