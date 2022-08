Neuzugang Xaver Schlager steht vor seinem ersten Startelf-Einsatz für Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Trainer Domenico Tedesco kündigte für das Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) eine Rotation an, wovon der österreichische Nationalspieler profitieren könnte. Der 24-Jährige war im Sommer für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen und hatte in den ersten drei Bundesliga-Spielen nur auf der Bank gesessen. Erst am Samstag beim 2:0 gegen seinen Ex-Club kam Schlager in der Schlussphase zum Einsatz.