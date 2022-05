Konrad Laimer steht einem Wechsel von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu einem anderen Verein aufgeschlossen gegenüber. Es sei «durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele», sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler am Dienstag im Trainingslager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf.