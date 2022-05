Christopher Nkunku von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist der «Spieler der Saison». Das entschieden die Kapitäne der Bundesligisten, eine Jury sowie Fans bei der jährlichen Umfrage, wie es in einer Mitteilung vom Montag auf der Bundesliga-Homepage hieß. Mit 20 Toren und 13 Vorlagen in 34 Bundesliga-Spielen musste der 24-jährige Franzose in der Liste der Top-Scorer lediglich Robert Lewandowski vom FC Bayern München den Vortritt lassen und war nur einer von zwei Akteuren, die in beiden Wertungen zweistellige Ergebnisse hatten.

Sieben Tore in der Champions League, vier in der Europa League sowie je drei Treffer und Vorlagen auf Leipzigs Weg ins DFB-Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD, Sky) gegen den SC Freiburg runden sein Rekordjahr ab, in dem er auch sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gab.

Nkunku ist seit drei Jahren bei RB und entwickelte sich dort zu einem Weltklassespieler. Seine Leistungen, besonders in dieser Saison, machten zahlreiche Top-Clubs in Europa auf ihn aufmerksam. RB-Chef Oliver Mintzlaff wehrte aber alle Wechselspekulationen in diesem Sommer ab. Vielmehr sieht es nach der neuerlichen Champions-League-Qualifikation der Sachsen so aus, dass Nkunku seinen bis 30. Juni 2024 laufenden Vertrag vorzeitig und dann mit einer Ausstiegsklausel sowie einer beträchtlichen Ablösesumme versehen verlängert.