Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann in Kürze mit dem kompletten Kader im Trainingslager in Aigen in der Steiermark trainieren. Stürmer André Silva und Torhüter Janis Blaswich reisen an diesem Dienstag ins Trainingslager nach und werden am späten Nachmittag in Österreich erwartet. Beide fehlten bisher wegen eines Infektes und waren in Leipzig geblieben. Blaswich soll am Abend nach dem Nachmittagstraining eventuell bereits eine Extra-Einheit absolvieren. Am Mittwoch soll das Duo regulär gemeinsam mit der Mannschaft trainieren.