Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau können aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga nicht mehr schaffen. Der Aufsteiger verlor am Mittwoch das Nachholspiel beim TSV Bayer Leverkusen mit 24:25 (10:14). Naina Klein gelang in letzter Sekunde mit ihrem achten Tor der Siegtreffer für die Gastgeberinnen. Außer Klein hatten Svenja Huber (6/5) und Zöe Sprengers (4) maßgeblichen Anteil am Erfolg des Bayer-Teams. Für die Gäste erzielten Pia Adams (8/4) und Diana Magnusdottir (6) die meisten Treffer. Zwickau muss das letzte Spiel am Samstag in Oldenburg gewinnen und wegen des schlechteren Tordifferenz hoffen, dass Leverkusen beim Vorletzten HL Buchholz 08-Rosengarten gewinnt.