In einer S-Bahn von Leipzig nach Halle hat ein 55-Jähriger geraucht und Pfefferspray versprüht. Sechs Personen hätten Beeinträchtigungen erlitten, lehnten aber eine medizinische Betreuung ab, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Magdeburg mit. Die Beamten waren am späten Dienstagabend informiert worden und kontrollierten den 55-Jährigen sowie eine 50-Jährige, die ihn begleitete. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor, weil sie zu ihrer Gerichtsverhandlung wegen Schwarzfahrens nicht erschienen war.