Die Entscheidung zur Stationierung weiterer Verbände der Bundeswehr in Sachsen soll voraussichtlich noch in diesem Jahr fallen. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des sächsischen Kabinetts mit Bundesministern in Berlin an. "Sachsen ist für unsere Bundeswehr von großer Bedeutung. Das Engagement des Bundeslandes für die Truppe ist vorbildlich (...). Die Frage ist nicht, ob wir in Sachsen, sondern wo wir in Sachsen stationieren", zitierte die Sächsische Staatskanzlei den Verteidigungsminister.