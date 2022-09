Die Dresdner Straßenbahn, von den Dresdnern auch "Glocke" genannt, feiert am Samstag ihren 150. Geburtstag. Am 26. September 2022 sei es genau 150 Jahre her, dass die erste Pferdebahn von Dresden ins Fischerdörfchen Blasewitz rumpelte, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Inzwischen sei das Nahverkehrsnetz auf mehr als 130 Kilometer Länge angewachsen.