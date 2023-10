Über eine Million Lichtpunkte sollen den Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Herfurth'schen Landschaftspark in Markkleeberg erstmals in diesem Advent zum Christmas Garden Leipzig machen. Ab dem 21. November führt jeweils mit Einbruch der Dunkelheit ein rund zwei Kilometer langer, illuminierter Rundweg durch den heutigen agra-Park, wie die Veranstalter am Dienstag ankündigten. Licht- und Klangwelten sollen dann bis zum 7. Januar 2024 "für Genuss und Freude abseits des vorweihnachtlichen Trubels" sorgen.

Über eine Million Lichtpunkte sollen den Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Herfurth'schen Landschaftspark in Markkleeberg erstmals in diesem Advent zum Christmas Garden Leipzig machen. Ab dem 21. November führt jeweils mit Einbruch der Dunkelheit ein rund zwei Kilometer langer, illuminierter Rundweg durch den heutigen agra-Park, wie die Veranstalter am Dienstag ankündigten. Licht- und Klangwelten sollen dann bis zum 7. Januar 2024 "für Genuss und Freude abseits des vorweihnachtlichen Trubels" sorgen.

Damit gibt es neben Schloss Pillnitz in Dresden einen zweiten Schauplatz in Sachsen für ein solches Event der Christmas Garden Deutschland GmbH Berlin. "Das Konzept ist gleich, aber auf den jeweiligen Ort abgestimmt", sagte Geschäftsführer Christian Diekmann. Er hofft auf ähnliche Resonanz wie in Dresden mit rund 120 000 Gästen 2022. Auch in Markkleeberg werde mit Historie und Anlage des Parks gespielt.

Dafür wurden ein Farbenballett aus bunten Leuchtringen, eine Mondlichtwiese und ein "Blumiges Wassermärchen", erzählt auf einer großen Nebelwand, angekündigt. Auf die Weißes Haus genannte frühere Besitzervilla soll ein Bild projiziert werden und "Klanglichter" zur Kreation eigener Sounds anregen - beim Betreten von Leuchtplatten veränderten sich Farben und Musik.

Leipzig und Dresden gehören zu den 20 Christmas Garden-Stätten in Europa. In Deutschland glitzern auch der Botanische Garten Berlin, die Stuttgarter Wilhelma, die Festung Ehrenbreitstein Koblenz, die Insel Mainau sowie Areale der Zoos in Augsburg, Berlin, Hamburg, Hannover und Karlsruhe.

Informationen zum Christmas Garden Leipzig