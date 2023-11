Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind erfolgreich in den Europacup gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der ersten Runde des CEV-Cups beim spanischen Meister CV Gran Canaria glatt mit 3:0 (25:23, 25:21, 32:30) durch. Damit hat sich der sechsmalige deutsche Meister eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in eigener Halle erarbeitet.